العالم اليوم - بينهم عناصر أمن.. اعتقال متورطين في أحداث السويداء

انتم الان تتابعون خبر بينهم عناصر أمن.. اعتقال متورطين في أحداث السويداء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 سبتمبر 2025 10:28 مساءً - أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، يوم الخميس، أن اللجنة اعتقلت عددا من المتورطين في الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة، من "بينهم عناصر أمن".

وأوضح المتحدث في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن اللجنة تعمل بـ"حياد واستقلالية تامة"، مشيرا إلى أن "أكبر دليل على ذلك هو فتح تحقيقات مع أفراد من وزارتي الداخلية والدفاع".

وأضاف أن وزير العدل تعهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الانتهاكات.

ووصف عز الدين الانتهاكات التي جرت بأنها "فردية".

وتكثف الحكومة السورية جهودها للتعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، بعد وقوع أعمال عنف واسعة أودت بحياة العشرات وأثارت مخاوف المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.

وتشمل الإجراءات إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واستجواب مشتبهين متورطين في الانتهاكات، في محاولة لتحقيق العدالة وطمأنة السكان.

بدأت لجنة التحقيق المختصة بأحداث السويداء عملها فعليا، حيث شرعت في استجواب مشتبه بتورطهم في الانتهاكات التي ظهرت في مقاطع فيديو متداولة.