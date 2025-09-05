40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالاقصى
أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم حصار قوات الاحتلال المدينة والبلدة القديمة والمسجد بالحواجز الحديدية من جميع الجهات.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وفرضت قوات الاحتلال حصارا عند مداخل مدينة القدس وحول البلدة القديمة والأقصى، من خلال نصب مئات الحواجز الحديدية قبيل صلاة الجمعة.
وأوقفت القوات الاحتلال المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى، وخاصة الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد.
وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالاقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.