العالم اليوم - فيديو لجريمة مروعة داخل قطار أميركي.. طعنها حتى الموت

انتم الان تتابعون خبر فيديو لجريمة مروعة داخل قطار أميركي.. طعنها حتى الموت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - كشفت لقطات فيديو صادمة نُشرت حديثا عن اللحظات الأخيرة المروعة التي قُتلت فيها لاجئة أوكرانية شابة طعنًا داخل قطار في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، في هجوم وصفته الشرطة بأنه عشوائي ودون سابق إنذار.

تفاصيل الحادث

كانت إيرينا زاروتسكا، البالغة من العمر 23 عاما، قد فرت مؤخرا من الحرب في أوكرانيا بحثا عن حياة آمنة في الولايات المتحدة. وفي مساء يوم 22 أغسطس، وبينما كانت تستقل قطار Lynx Blue Line في شارلوت، قُتلت طعنًا في حادثة مأساوية.

بحسب شرطة شارلوت-ميكلنبيرغ، التقطت كاميرات المراقبة اللحظات التي صعدت فيها زاروتسكا إلى القطار الساعة 9:46 مساءً، وهي ترتدي زي عملها في مطعم بيتزا، وتجلس منشغلة بهاتفها.

وبعد 4 دقائق فقط، ظهر المشتبه به، وهو رجل يُدعى ديكارلوس براون جونيور (34 عامًا)، وهو يخرج سكينا ويطعنها 3 مرات، إحداها على الأقل في الرقبة، وفقا لتقرير الشرطة.

ما بعد الطعن

تُظهر اللقطات أن براون خلع سترته بعد الطعن، وتوجّه نحو باب العربة بينما بدأ الركاب يلاحظون آثار الدماء.

في الأثناء، أمسكت زاروتسكا بعنقها والدماء تنزف بغزارة، قبل أن تنهار في مقعدها وتُعلن وفاتها لاحقًا في مكان الحادث.

براون غادر القطار عند المحطة التالية، حيث عثرت الشرطة لاحقًا على السكين المستخدمة. وتم القبض عليه بعد تلقيه علاجًا لإصابة في يده، ووجهت له تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.

سجل جنائي حافل ومشاكل نفسية

بحسب سجلات المحكمة، لدى براون سجل جنائي طويل يعود إلى عام 2011، ويشمل تهمًا مثل السرقة والتهديد والاعتداء باستخدام سلاح خطير.

كما أمضى 5 سنوات في السجن بتهمة السرقة باستخدام سلاح ناري.

التحقيقات مستمرة

لا تزال الشرطة تحقق في الدوافع المحتملة للجريمة، وسط حالة من الحزن والغضب في أوساط المجتمع المحلي، الذي صُدم بمقتل لاجئة كانت تسعى فقط لحياة آمنة بعيدًا عن الحرب.