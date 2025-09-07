العالم اليوم - جعجع: لن نقبل بعد اليوم أن يتحكم فريق بمصير الشعب اللبناني

انتم الان تتابعون خبر جعجع: لن نقبل بعد اليوم أن يتحكم فريق بمصير الشعب اللبناني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 09:27 مساءً - اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الأحد، أن "محور الممانعة تورط في حرب إسناد وأخطأ التقدير وخسر الحرب".

وتوجه لهذا المحور قائلا: "أخذتم لبنان رهينة وصادرتم قرار الحرب والسلم وتحمّلون الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وكنتم البادئين بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأكد جعجع: "لن نقبل بعد الآن إلا أن يكون القرار لبنانيا مئة بالمئة، لن نقبل بعد اليوم أن يتحكم فريق بمصير الشعب اللبناني".

وتابع: "آن الأوان ليستفيق حزب الله من أوهامه ويترك بيئته والطائفة الشيعية تعيش مثل سائر اللبنانيين، لا خلاص للبنان من دون قيام دولة فعليّة ولا دولة فعلية بوجود سلاح غير شرعي خارجها".

وكان المسؤول في حزب الله محمود قماطي قال لرويترز، السبت، إن الجماعة اللبنانية تعتبر أن جلسة مجلس الوزراء الجمعة بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تتيح "الفرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعا من انزلاق البلد الى المجهول".

ورحب مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، بخطة للجيش لنزع سلاح جماعة حزب الله قائلا إن الجيش سيبدأ في تنفيذها، دون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك، ولفت إلى أن قدرات الجيش محدودة في ذلك المجال. لكنه أضاف أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعيق تقدم الجيش.