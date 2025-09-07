نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان والصين توقعان 9 مذكرات تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وقعت باكستان والصين تسع مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك على هامش المؤتمر الثاني للأعمال بين البلدين، المنعقد في بكين.

ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية (APP)، فإن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز المهارات التقنية، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

وشملت الاتفاقيات ثلاث مذكرات تفاهم مهمة بين باكستان وشركة هواوي تكنولوجيز، الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا في مقدمتها: اتفاقية بين هواوي وهيئة الاتصالات الوطنية الباكستانية لتسريع مد شبكة الألياف البصرية وتعزيز أمن الاتصالات الحكومية، بما يسهم في تحديث البنية التحتية الرقمية وربط المؤسسات العامة بشبكات اتصال آمنة وسريعة.

وكذلك شملت مبادرة تعليمية بالشراكة مع لجنة التعليم العالي الباكستانية، سيتم تنفيذها في 15 جامعة، لتعزيز كفاءة الطلاب وربطهم بمتطلبات سوق العمل الرقمي المتطور بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني مشترك بين هواوي والهيئة الوطنية للتدريب المهني والتقني، يركز على تدريب الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني وتقنيات الجيل الخامس (5G). وسيستفيد من البرنامج نحو 1500 شاب وشابة مع منح شهادات معترف بها دوليا، في إطار دعم رؤية رئيس الوزراء الباكستاني "المهارات من أجل توظيف منتج".

وتأتي هذه الاتفاقيات في وقت تسعى فيه باكستان إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وخلق فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا، مستفيدة من الخبرات الصينية في هذا المجال، خصوصا في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد الطرفان خلال المؤتمر على التزامهما بتوسيع آفاق التعاون في مجال التقنيات المتقدمة، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم الاقتصاد الرقمي في باكستان