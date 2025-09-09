العالم اليوم - حماس: تفاخر نتنياهو بتدمير أبراج غزة السكنية "سادية وإجرام"

انتم الان تتابعون خبر حماس: تفاخر نتنياهو بتدمير أبراج غزة السكنية "سادية وإجرام" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 12:24 صباحاً - نددت حركة حماس، الإثنين، باستهداف إسرائيل للأبراج السكنية في مدينة غزة، معتبرة أن "تفاخر" نتنياهو بتشريد سكان هذه الأبراج هو نوع من "السادية والإجرام".

وأفادت الحركة في بيان لها، بأن "تفاخُر الإرهابي نتنياهو بتدمير عشرات الأبراج السكنية في مدينة غزة، وآخرها عمارة السلام مساء اليوم، وتشريد سكانها الأبرياء، يشكل صورة من أبشع صور السادية والإجرام، لمجرم حرب يواصل ارتكاب جرائمه الوحشية بحق المدنيين منذ قرابة العامين أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع".

وأضافت أن "مخاطبة الإرهابي نتنياهو لأهالي مدينة غزة بقوله (لقد حذرناكم، فاخرجوا من هناك)، هي ممارسة علنية لجريمة تهجير قسري مكتملة الأركان، تجري تحت وطأة القصف والمجازر والتجويع والتهديد بالقتل، ما يمثل تحديا سافرا وغير مسبوق للقوانين والمواثيق الدولية".

وشددت الحركة، على أن "صمت وعجز مؤسسات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي أمام هذه الجرائم الوحشية، يعبر بشكل صارخ عن ازدواجية المعايير التي أضحت تحكمها، بفعل الإدارة الأميركية المتواطئة، ما ينذر بانهيار شامل لمنظومة القيم والمبادئ الدولية القائمة".

كما ثمن البيان "الحراك الدولي الرافض لهذا الصمت، وتصاعد الرفض العالمي لحرب الإبادة في قطاع غزة".

كما دعت "كل دول وأحرار العالم إلى تصعيد الإجراءات ضد كيان الاحتلال الفاشي، وإجباره على وقف جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني".