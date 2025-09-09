العالم اليوم - صفقة غزة.. رضا إسرائيلي وحماس تحذر من "الفخ"

انتم الان تتابعون خبر صفقة غزة.. رضا إسرائيلي وحماس تحذر من "الفخ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 01:23 صباحاً - كشف موقع أكسيوس، الإثنين، أن المقترح الأميركي لصفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، تضمن بندا تخشى منه حركة حماس يتعلق بكيفية تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية الانسحاب من غزة.

ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع، قوله إن "المقترح الأميركي لصفقة إطلاق سراح جميع المختطفين، وإنهاء الحرب في غزة، يتضمن بندا يتحدث عن كيفية تنفيذ انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة".

وأشار المصدر، إلى أنه وفقا لهذا البند: "سيتم تنفيذ انسحاب إسرائيلي كامل (من دون استثناءات، بما في ذلك من المحيط) شريطة قدرة الحكومة الجديدة في غزة على فرض الأمن".

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي يوافق على هذا البند، ويشعر بالرضا عنه، لأنه لا يلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من دون شروط من غزة.

وبين أن حركة حماس، تعتبر هذا البند "فخا"، وأنه يمكنه أن يمنح إسرائيل "حق الفيتو" بشأن توقيت الانسحاب، أو على الشكل الذي ستبدو عليه الآلية الحاكمة الجديدة في غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب.

وكان مصدر مطلع، قد قال لرويترز، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حث قادة حركة حماس على "الاستجابة" لأحدث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وذلك خلال محادثات في الدوحة اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر، أن رئيس الوزراء القطري حث حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أمريكي، والذي نقل عبر وسطاء، والهادف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

كانت الحركة أعلنت، أمس، أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأميركي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.

وفي وقت سابق الإثنين، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن حماس لم توافق على المقترح الأمريكي لكنها وافقت على الدخول في مفاوضات على أساس المبادئ الواردة فيه.

وقال القيادي في حماس باسم نعيم على حسابه على "التيليغرام": "من الواضح أننا أمام أفكار أولية يسميها الطرف الأمريكي "عرض".

وتابع: "من الواضح ان الهدف الأساس منها الوصول إلى رفض "العرض" وليس الوصول إلى اتفاق يفضي الى وقف الحرب وانسحاب القوات المعادية بشكل كامل وتبادل الأسرى".