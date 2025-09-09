العالم اليوم - "لن نرضخ".. أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر "لن نرضخ".. أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 01:23 صباحاً - دانت دمشق، ليلة الثلاثاء، الغارات الإسرائيلية التي طالت أهدافاً في حمص وتدمر واللاذقية في سوريا، مشددة على أنها لن ترضخ لأي محاولات تهدف إلى النيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية السورية، فقد أعربت دمشق: "عن إدانتها الشديدة للعدوان الجوي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفا عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها الإقليمي، وتندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية".

وشدد البيان، على أن: "سوريا لا ترضخ بشكل قاطع لأي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".

ودعا البيان "المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حداً لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت، ليلة الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على أهداف في محافظتي حمص واللاذقية في سوريا.

وأفاد مراسل دوت الخليج، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعاً داخل كلية الدفاع الجوي قرب مدينة حمص، وسط سوريا.

وأوضح المراسل، أن إسرائيل ركزت ضرباتها على مستودع للأسلحة والذخائر جنوب مدينة حمص.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن إسرائيل شنت غارات على محيط مدينة تدمر وسط سوريا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعا عسكريا في حمص، نُفذت من أجواء البقاع الشمالي اللبناني.

كما أكد مراسلنا، أن الجيش الإسرائيلي شن غارات أخرى على محيط مدينة اللاذقية.

وذكر المرصد السوري، أن انفجارات هزت ثكنة "سقوبين" العسكرية في اللاذقية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.