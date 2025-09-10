أستراليا تقرر بناء أسطول من الغواصات الهجومية المسيرة

سيدني ـ ا.ف.ب: أعلنت الحكومة الأسترالية الأربعاء أنّها ستستثمر 1.1 مليار دولار أميركي لبناء أسطول من الغوّاصات المسيّرة الهجومية المعروفة باسم «جوست شارك» (سمكة القرش الشبح).
وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز للصحفيين إنّ هذه الغواصات «ستكون قادرة على تنفيذ مهام في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجوم».
وستبني أستراليا عشرات من هذه المسيّرات التي ستكون تحت تصرف سلاح البحرية.
وبحسب وزير الدفاع فإنّ طليعة هذه الغواصات الذاتية الحركة ستدخل الخدمة في يناير المقبل.
