سيول ـ ا.ف.ب: أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده ستكشف خلال اجتماع مقبل للحزب الحاكم عن سياسة لتطوير ترسانتيها العسكريتين النووية والتقليدية في آن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
ومنذ فشل قمة مع الولايات المتحدة عام 2019، تؤكد كوريا الشمالية أنها لن تتخلى عن سلاحها النووي.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم قال أثناء زيارته هذا الأسبوع مراكز خاصة بأبحاث الأسلحة، إن بيونغ يانغ «ستدفع بسياسة المضي قدما بشكل متزامن في بناء القوات النووية والقوات المسلحة التقليدية».
وأكد كيم على ضرورة «تحديث» القوات المسلحة التقليدية، دون تحديد موعد اجتماع الحزب.
وأعطت الحرب في أوكرانيا دفعا للزعيم الكوري الشمالي، حيث حصل على دعم حاسم من روسيا بعد إرساله آلاف الجنود الكوريين الشماليين للقتال إلى جانب موسكو.
ووقعت موسكو وبيونج يانج اتفاقية دفاع مشترك العام الماضي خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدولة المعزولة.
وحذرت سيول من تكثيف روسيا دعمها لبيونج يانج واحتمال نقل تكنولوجيا عسكرية روسية حساسة إليها مقابل المساعدة في الحرب ضد أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية تعتزم تعزيز ترسانتيها النووية والتقليدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.