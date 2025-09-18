العالم اليوم - مصابان في إطلاق نار عند معبر على حدود الضفة مع الأردن

انتم الان تتابعون خبر مصابان في إطلاق نار عند معبر على حدود الضفة مع الأردن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 سبتمبر 2025 03:16 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار عند معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وقال نجمة داوود الحمراء، الهيئة الصحية الرسمية في إسرائيل، إن إطلاق النار أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

