ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 65174
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 65 ألفاً و174 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 166,071، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة وصول 33 شهيدا، أحدهم تم انتشاله، و146 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 12,622 شهيدا، و54,030 مصابا.
وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت شهيدا واحدا، و17 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,514، والإصابات إلى 18,431.
