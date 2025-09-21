بريطانيا وأستراليا وكندا تعترف بدولة فلسطين

بريطانيا وأستراليا وكندا تعترف بدولة فلسطينأعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا، اليوم، اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية.

وقال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، في كلمة مصورة على منصة "إكس": "اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحلّ الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسميًّا الاعتراف بدولة فلسطين".

وأضاف، أنه في ظل المواجهة المتزايدة في الشرق الأوسط، فإن المملكة المتحدة تعمل على إبقاء احتمالات السلام قائمة.

بدوره، أكد رئيس وزراء أستراليا، أنطوني ألبانيزي، أن بلاده اعترفت رسميًّا اليوم بدولة فلسطينية، مضيفًا في بيان مشترك مع بيني وانغ وزيرة الخارجية أن أستراليا تعترف إلى جانب كندا وبريطانيا بفلسطين في إطار الجهد لإحياء زخم حلّ الدولتين الذي يبدأ بوقف الحرب في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين هناك.

من جهته، أعلن رئيس الحكومة الكندية، مارك كارني، أن "كندا تعترف بدولة فلسطين وتعرض العمل في شراكة لتحقيق الوعد بمستقبل سلمي لدولة فلسطين ودولة إسرائيل"، مشيراً إلى أن "كندا تعتبر هذا الإجراء جزءاً من جهد دولي متضافر للحفاظ على إمكانية حل الدولتين".

ترحيب وإشادات فلسطينية

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، وأشاد عباس في تصريح صحافي، باعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، مؤكداً أنها تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وثمّن عباس، هذه "الخطوة البريطانية التاريخية والشجاعة"، مؤكّداً أنها "تمثل دعماً لتحقيق السّلام، واعترافاً بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتجسيداً لالتزام المملكة المتحدة بقرارات الشرعية الدولية"، كما رحب عباس، بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيز، رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، والاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني بدولة خاصة به، والاعتراف اليوم مع كل من بريطانيا وكندا هو جزء من الجهود الدولية المنسقة لتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ حل الدولتين، ورحب عباس أيضاً، بإعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، وأنّ كندا تعرض شراكتها ببناء مستقبل سلمي واعد لكل من فلسطين وإسرائيل.

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، وشكرت الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، معتبرة إياها قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، جاهزيةَ واستعدادَ دولة فلسطين وحكومتها الشرعية للشروع في بناء أمتن وأصدق العلاقات مع تلك الدول على المستويات كافّة، وطلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من "الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية المبادرة لهذا الاعتراف، وأن تنحاز للقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، وأن تقف في الجانب الصحيح من التاريخ".

وفي السياق، اعتبرت حركة حماس هذا الاعتراف "خطوةً مهمة في تثبيت حقِّ شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهو استحقاقٌ لنضال وصمود شعبنا وتضحياته على طريق التحرير والعودة".

وشددت "حماس" على ضرورة أن "تترافق هذه الخطوة المهمة مع إجراءات عملية تقود إلى وقفٍ فوري لحرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتصدي لمشاريع الضم والتهويد في الضفة والقدس".

يُذكر أنه من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، تعترف 149 دولة حتى الآن بدولة فلسطين.