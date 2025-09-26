نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا وهنغاريا ترفضان الضغوط الأمريكية للاستغناء عن النفط الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تركيا وهنغاريا التزامهما بمواقفهما الثابتة واستمرارهما في استيراد النفط الروسي، رغم الضغوط الأمريكية المتنامية لمنعهما من ذلك.

وجاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر عن ثقته بقدرته على إقناع البلدين على التخلي عن النفط الروسي.

أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأنه لم تسجل أي تغييرات في سياسة تركيا بشأن التعامل مع النفط الروسي.

وجاء ذلك بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس في واشنطن، عن ثقته بأن تركيا ستوقف شراء النفط الروسي.

وأكد المصدر أنه "لا توجد حتى الآن أي معلومات عن حدوث تغييرات أو اتخاذ قرارات، لكن يجب انتظار البيانات الرسمية".

وتعد روسيا أحد الموردين الرئيسيين للطاقة إلى تركيا، حيث يتعاون البلدان في بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية في ولاية مرسين التركية، مما يبرز عمق الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين البلدين.

صرح رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بأن "هنغاريا دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها"، وجاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب عن ثقته بأن أوربان قد يوافق على وقف شراء النفط الروسي.

وقال أوربان في حديث بثه راديو "كوشوت" اليوم: "أتفهم أن الولايات المتحدة دولة كبيرة وهنغاريا دولة أصغر، لكننا نشترك في شيء واحد: كلتاهما دولتان ذات سيادة. لا نحتاج إلى تقبل حجج بعضنا البعض. لأمريكا حججها ومصالحها، كما للهنغاريا حججها ومصالحها. وما يجمعنا هو أننا نعبر عنها بوضوح ونقدمها. وإذا كنا على علاقة جيدة، بل أصدقاء إذا جاز التعبير، فإننا نستمع لبعضنا البعض. ثم بعد ذلك، كل منا سيفعل ما يريد".

ويوم أمس الخميس، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيا قد تكون على استعداد للتوقف عن استيراد النفط الروسي، كما أشار إلى أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، تواجه تحديات بسبب موقعها الجغرافي وافتقارها إلى البنية التحتية اللازمة لتلقي الإمدادات البديلة