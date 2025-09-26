العالم اليوم - دراسة ثورية.. إعادة الجلد البشري 30 عاما للوراء

انتم الان تتابعون خبر دراسة ثورية.. إعادة الجلد البشري 30 عاما للوراء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 سبتمبر 2025 06:28 مساءً - أحرز باحثون في معهد بابراهام البريطاني تقدما علميا لافتا، بعد أن تمكنوا من إعادة عقارب الساعة البيولوجية للخلايا الجلدية البشرية البالغة إلى الوراء بنحو 30 عاما.

واستخدم العلماء تقنية تعرف بـ إعادة البرمجة الجزئية للخلايا، حيث عرّضوا خلايا الجلد لعوامل "ياماناكا" الشهيرة، وهي 4 جزيئات قادرة على تحويل الخلايا إلى حالة جنينية، لكن لفترة قصيرة لا تتجاوز 13 يوما.

وبخلاف إعادة البرمجة الكاملة، التي تمحو هوية الخلية وتحولها إلى خلية جذعية، احتفظت الخلايا في هذه التجربة بخصائصها الأصلية كخلايا جلدية، مع استعادة وظائف شبابية بارزة مثل إنتاج الكولاجين بشكل أسرع، وتسريع التئام الجروح، إضافة إلى أنماط جينية أكثر شبهاً بالخلايا الفتية.

الأهم من ذلك أن هذه التغييرات بقيت مستقرة وطويلة الأمد، مما يعني أن التأثيرات لم تكن مؤقتة.

وقال الدكتور ديلجيت غيل، الذي قاد فريق البحث، إن هذا الإنجاز "قد يفتح الباب أمام علاجات تجديدية لمجموعة من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التهاب المفاصل، وانحلال الجلد، وحتى الأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر".

ويأمل العلماء أن يساهم هذا النهج مستقبلا في إصلاح الأنسجة وتجديد الأعضاء عبر الاعتماد على قدرات الجسم الطبيعية، مما قد يغيّر جذريا النظرة إلى الشيخوخة باعتبارها عملية لا مفر منها.

لكن الخبراء يشددون على أن الطريق لا يزال طويلا قبل الانتقال إلى التطبيقات السريرية، إذ يتطلب الأمر مزيداً من الأبحاث لضمان سلامة التقنية وفعاليتها.