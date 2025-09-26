العالم اليوم - كيف يؤثر التدخين الإلكتروني على صحة الفم والأسنان؟

انتم الان تتابعون خبر كيف يؤثر التدخين الإلكتروني على صحة الفم والأسنان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 سبتمبر 2025 06:28 مساءً - في السنوات الأخيرة، ازداد عدد مدخني السجائر الإلكترونية حول العالم، ويعتقد كثيرون أنها أقل خطورة من السجائر التقليدية، إلا أن خبراء الصحة حذروا من انعكاساتها السلبية تهلكة صحة الفم.

توصلت العديد من الأبحاث، رغم قلتها، إلى أن السجائر الإلكترونية، ورغم أنها ليست أخطر من السجائر التقليدية، إلا أنها تظل مضرة بالصحة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

هل التدخين يضر الأسنان؟

يكون عدد كبير من مدخني السجائر الإلكترونية إما مدخنين سابقين، أو أنهم يدخنون السجائر التقليدية إلى جانب الإلكترونية.

وتشير العديد من الأبحاث إلى أن التدخين يهلك الفم والأسنان.

فإلى جانب رائحة الفم الكريهة، وتغير لون فالأسنان، وفقدان حاسة الذوق، فإن سموم التبغ ومكوناته تزيد خطر الإصابة بأمراض اللثة، وفي بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى تساقط الأسنان.

ويعقد التدخين اكتشاف أمراض اللثة وشفاءها، بسبب إضعافه للجهاز المناعي. كما يسبب التدخين أكثر من 12 نوعا من السرطان في أنحاء الجسم، وأغلبها مرتبط بالفم.

السجائر الإلكترونية

قال المتحدث باسم الجمعية البريطانية لطب الأسنان، إن "الآثار المطلقة للسجائر الإلكترونية وتأثيرها على صحة الفم غير معروفة"، مشيرا إلى أن آخر الأدلة أثارت مخاوف حول جفاف الفم، وتهيج اللثة وأمراضها.

ماذا تقول الدراسات؟

ونشر باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية، هذا العام، مراجعة كبرى حول تأثير التدخين الإلكتروني على صحة الأنسجة الداعمة للأسنان.

وقال ريتشارد هوليداي، المحاضر وكبير استشاريي طب الأسنان الترميمي في جامعة نيوكاسل، إن الدراسة لم تلحظ أي اختلاف كبير في مؤشرات مرض اللثة لدى مدخني السجائر الإلكترونية، والمدخنين والمدخنين السابقين.

إلا أن مدخني السجائر الإلكترونية سجل لديهم مستوى سيئ من أمراض اللثة مقارنة بالآخرين.

تسوس الأسنان

وحللت دراسة أمريكية حديثة سجلات أكثر من 13 ألف مريض بين 2019 و2022، وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، كارينا إيروسا، إن المرضى الذين استخدموا السجائر الإلكترونية زاد لديهم خطر الإصابة بتسوس الأسنان، مقارنة بغير المدخنين ومدخني السجائر التقليدية.

التدخين الإلكتروني وتسوس الأسنان

يعتقد أن السكر والسوائل المنكهة التي تستخدم في السجائر الإلكترونية هي سبب التسوس، لكن الشركات المصنعة تستخدم محليات صناعية بدلا من السكر، لأنه يحترق عند درجات الحرارة العالية ويطلق طعما محروقا، ويسد مرشحات التسخين.

ورجح التقرير، أن يكون السبب في التسوس هو جفاف الفم، إذ إن كثيرا من مستخدمي السجائر الإلكترونية يشتكون من هذا العرض.

وبين هوليداي إن "اللعاب وسيلة هامة لحماية الأسنان، وعند غيابه يمكن أن ينتشر التسوس وأمراض اللثة بسرعة'.

ماذا عن السرطان؟

يعتقد مستخدمو السجائر الإلكترونية أنهم في مأمن من المرض الخبيث، لأنهم لا يستنشقون الكثير من المواد المسرطنة الموجودة في السجائر التقليدية، إلا أن العلماء أكدوا أن المستخدمين ما زالوا يستنشقون مواد كيميائية بانتظام، ما يمكن أن يؤثر على أنسجة الرئة.

هل السجائر الإلكترونية أكثر أمانا؟

قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريس كويتي: "إذا كنت تدخن فتدخين الإلكتروني أكثر أمانا، وإن لم تكن تدخن فلا تستخدمها".

ونصح كويتي الشباب بالابتعاد عن التدخين الإلكتروني رغم قلة مخاطره مقارنة بالتدخين التقليدي.