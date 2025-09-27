العالم اليوم - بزشكيان: لن ننسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي

انتم الان تتابعون خبر بزشكيان: لن ننسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 01:20 صباحاً - قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الجمعة، إن طهران لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرا إلى انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح بزشكيان، للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده "ليس لديها نية للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي رغم إعادة فرض العقوبات".

وأضاف الرئيس الإيراني: "مستعدون لأن نكون شفافين بشأن اليورانيوم عالي التخصيب".

وأشار إلى أن "انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة مرتفع للغاية".

كما وصف عقوبات الأمم المتحدة المتوقعة ضد بلاده بأنها غير نزيهة، وغير عادلة، وغير قانونية.

وحذّر بزشكيان الدول الكبرى من أنها تبحث عن "ذريعة سطحية لإشعال المنطقة".