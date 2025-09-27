نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- "حماس" تنشر بيانًا ردًا على كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الجمعة بيانًا مطولًا ردًا على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفة كلمته بأنها «تضليلية» و«محاولة لتبرير العدوان على قطاع غزة».

أبرز ما جاء في بيان حماس

اعتبرت الحركة أن إلقاء نتنياهو لكلمة في الأمم المتحدة بينما هو «مطلوب» أمام محكمة الجنايات الدولية أمرٌ متناقض، ووصفت تصريحاته حول العدالة والإنسانية بأنها «زائفة».

نفت الحركة الاتهامات الموجهة إليها بأنها تسعى لقتل اليهود حول العالم، مؤكدة أن مقاومتها «محصورة في مواجهة الاحتلال» ومطالبة بالتركيز على «جرائم الاحتلال» في غزة.

اتهمت البيان نتنياهو بـ«التصعيد المتعمد» وعرقلة أي اتفاقات من شأنها الإفراج عن الأسرى، مشيرة إلى ما وصفته بوقفه عن تنفيذ اتفاقات أو محاولات استهداف لوفود تفاوض.

ربطت الحركة مقاطعة كثير من الوفود لكلمة نتنياهو بعزلة دولية متنامية عنه وعن سياساته، معتبرة أن التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني يتسع.

جددت حماس التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس، واعتبرت أن ذلك حق لا يمكن المساس به رغم «جرائم المحتل».

تأتي تصريحات حماس بعد كلمة ألقاها نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة تناولت، حسب وسائل إعلام، عددًا من ملفات الصراع والأسرى والتهديدات الأمنية.

وردود الفعل الدولية على الكلمة شملت مقاطعات وانتقادات من دول ومجموعات تشكك في سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه المدنيين في غزة.