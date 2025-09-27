نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يؤكد إجراء مناقشات مثمرة بشأن غزة وحماس على دراية بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، أن مفاوضات "ملهمة ومثمرة للغاية" تجري بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بمشاركة مكثفة من دول الشرق الأوسط على مدار الأيام الأربعة الماضية.

وأوضح ترامب أن هذه المحادثات "ستستمر ما دام كان ذلك ضروريًا من أجل الوصول إلى اتفاق ناجح"، مؤكدا أن حركة حماس على دراية تامة بالمفاوضات، وأن إسرائيل على جميع مستوياتها، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم إبلاغها بتفاصيلها.

مؤشرات إيجابية لإنهاء الحرب



وأضاف ترامب أن هناك نوايا حسنة غير مسبوقة وحماسًا واسعًا داخل المنطقة للتوصل إلى اتفاق ينهي سنوات طويلة من الصراع، قائلًا: "الجميع متحمس لوضع هذه الفترة من الموت والظلام وراءهم، ويشرفني أن أكون جزءًا من هذه المفاوضات".

وأكد أن الأولوية تتضمن استعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس والتوصل إلى سلام دائم وطويل الأمد.

خلفية الحرب على غزة

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي وصفت بأنها من أكثر الحروب دموية في العصر الحديث، حيث خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب دمار واسع للبنية التحتية.

كما ظل ملف الأسرى أحد أبرز نقاط التوتر بين تل أبيب وواشنطن، في وقت تبذل فيه كل من قطر ومصر جهود وساطة دولية بدعم أمريكي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

صفقة محتملة لوقف الحرب

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن اتفاقًا أوليًا بشأن تسوية الصراع في غزة "يبدو أنه تم التوصل إليه"، مشيرًا إلى أنه يتضمن إنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

ويُنظر إلى هذا الموقف باعتباره مؤشرًا قد يفتح الطريق لإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.