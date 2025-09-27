نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة منتدى أصيلة تنظم الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 46 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم مؤسسة منتدى أصيلة، برعاية من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، وذلك من الجمعة 26 سبتمبر إلى الأحد 12 أكتوبر 2025، حيث ينظَّم الموسم بمشاركة أكثر من 350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والفن والإعلام.

‏‎وستشهد فعاليات الدورة الخريفية لهذا العام تنظيم ندوة "محمد بن عيسى..رجل الدولة وأيقونة الثقافة" في إطار "خيمة الإبداع "، تخصص لتكريم روح وسيرة مؤسس المنتدى، الوزير الراحل الاستاذ محمد بن عيسى، واستحضار جهوده في خدمة الفكر والإبداع، وإسهاماته المتواصلة في تعزيز حوار الحضارات والثقافات.

‏‎وتنعقد الندوة الافتتاحية أيام 26، 27 و28 سبتمبر 2025، بمشاركة صفوة من أصدقاء وزملاء الراحل، من رجال السياسة، ومفكرين وباحثين وإعلاميين من داخل المغرب وخارجه.

‏‎كما سيتم تنظيم ندوة في موضوع " المبادرة الأطلسية: نحو رؤية إفريقية مندمجة للفضاء الأطلسي"، وذلك بتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، يوم 30 سبتمبر، وندوتين حول الفنون التشكيلية، الأولى في موضوع "الفن وسلطة التقنية"، يومي 03 و04 أكتوبر، والثانية حول " المؤسسة الفنية.. المفهوم والإنجاز"، يومي 10 و11 أكتوبر، بالإضافة إلى ندوة تكريمية للفنان التشكيلي المغربي عبد الكريم الوزاني، يوم 05 أكتوبر.

تم خلال الدورة الربيعية افتتاح معرض "تشكيليات فصول أصيلة 24"، والذي ضم المجموعة الفنية الخاصة بمؤسسة منتدى أصيلة، وشملت أعمالا لفنانين من البحرين، بريطانيا، *مصر*، فرنسا، السنغال، وإسبانيا، وسوريا، والمغرب، بالإضافة إلى أعمال الأطفال المنجزة ضمن فقرة “مواهب الموسم”.

يشار إلى أن مؤسسة منتدى أصيلة، دأبت على تنظيم موسمها الثقافي الدولي، منذ أزيد من أربعة عقود، بمشاركات وازنة لشخصيات من عالم الفكر والسياسة والإعلام والإبداع، الأمر الذي ساهم في إشعاع الصورة الثقافية للمغرب، وتعزيز الجهود والمبادرات الحميدة في مجال التنمية الثقافية.