نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال يضرب مقاطعة قانسو شمال غربي الصين بقوة 5.6 ريختر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زلزال الصين

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت محافظة لونجشي التابعة لمدينة دينجشي في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين، وذلك حسب ما أعلنه مركز شبكات الزلازل الصيني.

المركز أوضح أن الزلزال تم رصده عند خط عرض 34.91 درجة شمالًا وخط طول 104.58 درجة شرقًا، وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

لا إصابات بشرية حتى الآن

رغم قوة الهزة الأرضية، أكدت السلطات المحلية في قانسو أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات حتى الآن، وهو ما بعث بعض الطمأنينة في أوساط السكان. غير أن شهود عيان من القرى المحيطة أشاروا إلى أن بعض المنازل الريفية قد تضررت، حيث ظهرت تشققات وانهيارات جزئية في عدد من الأبنية البسيطة.

استنفار فرق الإنقاذ في دينجشي

في أعقاب الزلزال، سارعت السلطات المحلية في دينجشي إلى إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ مدعومة بمركبات ومعدات إلى المناطق المتضررة، بهدف مساعدة السكان وتقييم حجم الأضرار.

كما أكدت الحكومة المحلية أنها تواصل عمليات المسح الميداني للتأكد من سلامة البنية التحتية في القرى والبلدات القريبة من مركز الزلزال.

زلازل الصين بين التحديات والاستعدادات

تأتي هذه الهزة في وقت تشهد فيه الصين نشاطًا زلزاليًا متكررًا في بعض المقاطعات الغربية والجنوبية، ما يعزز الحاجة إلى رفع الجاهزية الميدانية وتحديث أنظمة الإنذار المبكر.

وتُعتبر مقاطعة قانسو من المناطق التي سبق أن سجلت هزات أرضية مؤثرة، وهو ما يجعل التعامل السريع مع الأحداث أمرًا ضروريًا لتقليل الخسائر البشرية والمادية.

تفاعل محلي واسع على مواقع التواصل

على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، تصدر وسم "زلزال قانسو" قائمة الأكثر تداولًا، حيث شارك سكان محليون مقاطع مصورة أظهرت ارتجاج الأثاث وسقوط بعض الأشياء داخل المنازل لحظة وقوع الزلزال.

كما عبر مستخدمون عن قلقهم من تكرار مثل هذه الهزات، فيما أشاد آخرون بسرعة استجابة فرق الإنقاذ والإطفاء في الوصول إلى المناطق المتضررة.