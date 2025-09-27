نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات الآلاف يشاركون في احتجاجات حاشدة بالعاصمة الألمانية تضامنا مع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجمع آلاف الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين للاحتجاج على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ ما يقرب من عامين.

وانطلقت في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم مظاهرة أمام مبنى البلدية الأحمر حيث ستنضم إلى مسيرة في ميدان "جروسر شتيرن" في حي تيرجارتن.

وردد المتظاهرون عبر مكبرات الصوت هتافات مثل "حرروا فلسطين"، و"عاش التضامن الدولي"، بينما رُفعت لافتات كُتب عليها شعارات مثل "غزة – أوقفوا المجزرة"، و"لن يتكرر ذلك أبدا (عبارة غالبا ما تستخدم في ألمانيا للتأكيد على عدم تكرار جرائم النازية بحق اليهود) بالنسبة للجميع"، و"الحرية لفلسطين".

ودعا إلى هذه الاحتجاجات تحالف يضم نحو 50 مجموعة، بينها مجموعات مؤيدة لفلسطين، ومنظمة "ميديكو إنترناشونال"، و"أمنيستي إنترناشونال"، وحزب اليسار الألماني المعارض. ووجه المنظمون عدة مطالب من بينها الوقف الفوري لصادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني حرب تجويع على مدار شهور عديدة بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق، بالإضافة إلى فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل.

وقالت الشرطة إنها نشرت نحو 1800 عنصر في أنحاء المدينة.

ويتهم المنظمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية رفضا قاطعا.

وقد سجل المنظمون حضور 30 ألف مشارك، لكنهم يتوقعون قدوم أعداد أكبر.