4 قتلى فـي إطلاق نار بكنيسة بميشيجان الأميركية

واشنطن ـ وكالات: ارتفعت حصلية قتلى حادث إطلاق نار، في بلدة جراند بلانك بولاية ميشيجان الأميركية إلى 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وذكرت الشرطة الأميركية أن أحد الأشخاص اقتحم بسيارته مدخل إحدى الكنائس، ثم أطلق النار باتجاه الموجودين داخلها، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وعدد من المصابين. وقال وليام ريني قائد الشرطة، إن مبنى الكنيسة اشتعلت فيه النيران عقب الاصطدام، فيما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى الموقع لمحاولة السيطرة على الحريق وإنقاذ العالقين، لافتًا إلى أن السلطات تعتقد أنها ستعثر على ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

ولقي منفذ العملية حتفه في مكان الحادث خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة. وتعد حوادث إطلاق النار من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية في الولايات المتحدة، حيث سجلت أمريكا معدلات مرتفعة من جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية، بما في ذلك الحوادث الجماعية التي تخلف آثارًا إنسانية ونفسية واقتصادية واسعة.