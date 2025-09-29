الصين وكوريا الشمالية يؤكدان على التعاون الثنائي

بكين ـ وكالات: بحث وانغ يي وزير الخارجية الصيني مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون ـ هوي، التي تزور بكين، القضايا الدولية والإقليمية.
وأكد وانغ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز السلام والتنمية على الصعيد الإقليمي.
وقال إن الصين تقدر الدعم الثابت من جانب بيونغ يانغ للمصالح الأساسية والشواغل الرئيسة للصين، وكذلك تأييدها لمفهوم بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وللمبادرات التي اقترحتها الصين، وهي: مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، ومبادرة الحوكمة العالمية.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية إن بلادها على استعداد للعمل مع الجانب الصيني لتعزيز التواصل الاستراتيجي، وزيادة التبادلات، وتعميق التعاون العملي، ودفع العلاقات بين البلدين نحو مستوى أرحب.
