العالم اليوم - موريتانيا تسجل أول وفاة بحمى الوادي المتصدع

انتم الان تتابعون خبر موريتانيا تسجل أول وفاة بحمى الوادي المتصدع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 05:16 مساءً - أعلنت موريتانيا عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب حمى الوادي المتصدع في مدينة روصو الواقعة على الحدود الجنوبية مع السنغال.

وقالت وزارة الصحة الموريتانية في بيان رسمي، إن الحالة تعود لموريتاني قادم من إحدى دول الجوار، كان يعاني من أعراض نزيفية متقدمة، حيث تم عزله فور وصوله إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، قبل أن تؤكد التحاليل المخبرية إصابته بالمرض، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وأضاف البيان أنه تم حصر عشرة أشخاص مخالطين للحالة، ولم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لتقصي الوضع ومتابعة تطوراته، بالإضافة إلى إرسال بعثة من المركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العمومية "ملاذ" لإجراء المزيد من البحث والتقصي.

وتجدر الإشارة إلى أن حمى الوادي المتصدع غالبا ما تظهر بعد مواسم الأمطار، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد احتكاكا متكررا بالماشية وحشرات البعوض.