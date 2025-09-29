نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبرز التصريحات: السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان عمق العلاقات الثنائية ويدعمان مبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة أخوية تأتي امتدادًا للتشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين.

اجتماع موسع ومأدبة عمل تكريمية

شمل اللقاء اجتماعًا موسعًا ضم وفدي مصر والإمارات، أعقبه اجتماع ثنائي مغلق بين الزعيمين، ثم مأدبة غداء عمل أقيمت تكريمًا لضيف مصر الكبير والوفد المرافق له.

السيسي: تسهيلات للاستثمارات الإماراتية

أكد الرئيس السيسي عمق ومتانة العلاقات الثنائية، مشيدًا بالتطور الكبير في التعاون بمجالي التجارة والاستثمار، ومشددًا على حرص الدولة المصرية على تذليل العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

محمد بن زايد: بيئة الأعمال في مصر تتطور بسرعة

أشاد الشيخ محمد بن زايد بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور ملحوظ، يعكس الجهود المبذولة لتقوية بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية.

دعم مشترك لمبادرة ترامب بشأن غزة

بحث الزعيمان تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة الوضع في غزة، وأعربا عن ترحيبهما بالمبادرة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع، مؤكدين أهمية دعمها بما يمهد لتحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة.