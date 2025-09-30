إسرائيل تعتزم تنفيذ عملية عسكرية ضد «أسطول الصمود العالمي»

القدس المحتلة ـ « الوطن» : تستعد اسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على سفن «أسطول الصمود» العالمي، المتوقع وصوله إلى سواحل قطاع غزة خلال 4 أيام. وقالت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية إن وحدة «الكوماندوز» البحري الإسرائيلية، أجرت تدريبات ميدانية خلال الأيام الأخيرة استعدادا «للسيطرة على السفن في عرض البحر». وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الاستعدادات هذه تأتي مع توقعات بوصول سفن أسطول الصمود إلى سواحل قطاع غزة خلال 4 أيام، أي في يوم «عيد الغفران اليهودي» (من الأربعاء للخميس).

