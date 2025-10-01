العالم اليوم - بين "الغبي" والغواصة والقطة السوداء.. مدفيديف يسخر من ترامب

انتم الان تتابعون خبر بين "الغبي" والغواصة والقطة السوداء.. مدفيديف يسخر من ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:22 صباحاً - سخر الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال إن الولايات المتحدة لم ترسل غواصات نووية إلى الشواطئ الروسية مثلما توعد ترامب.

ووصف ترامب، أمس الثلاثاء، مدفيديف بأنه "شخص غبي"، وقال إنه حرك "غواصة أو اثنتين" باتجاه سواحل روسيا.

وقال ترامب في أغسطس إنه أمر بتحريك غواصتين نوويتين إلى "المناطق المناسبة" ردا على تهديدات من مدفيديف.

وكتب مدفيديف على منصة إكس باللغة الإنجليزية "حلقة جديدة من مسلسل الإثارة.. تحدث ترامب مرة أخرى عن موضوع الغواصات التي يزعم أنه ’أرسلها إلى الشواطئ الروسية‘، مصرا على أنها ’مخبأة بشكل جيد للغاية‘".

وأضاف مدفيديف "كما يقال، من الصعب العثور على قطة سوداء في غرفة مظلمة، خاصة إذا لم تكن موجودة".