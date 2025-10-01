العالم اليوم - رجل يفجر منزل والديه في مدينة ميونيخ الألمانية وينتحر

انتم الان تتابعون خبر رجل يفجر منزل والديه في مدينة ميونيخ الألمانية وينتحر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:22 صباحاً - كشفت وسائل إعلام ألمانية عن سبب الانفجار وإطلاق النار في مدينة ميونيخ الألمانية، الأمر الذي أدى إلى انتشار رجال الشرطة والإطفاء بأعداد كبيرة على طول شارع ليرشيناور الرئيسي في ميونيخ بألمانيا صباح اليوم الأربعاء.

وفي أعقاب الانفجار، قال متحدث باسم الشرطة إنه لا يوجد حاليا أي خطر على الجمهور في المدينة المعروفة بمهرجان أكتوبرفست.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية، نقلا عن مصادرها، إلى أن رجلا أقدم على تفجير منزل والديه والانتحار في المدينة.

وأفادت الصحيفة، اليوم الأربعاء، بأن الرجل قام بتفخيخ المنزل الواقع في عاصمة ولاية بافاريا بأجهزة متفجرة، قبل أن يشعل النار فيه وينتحر، حيث عثر على جثته في مكان الحادث.

كما تم العثور على شخص آخر على الأقل مصاب بجروح ناتجة عن طلق ناري في نفس المكان، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وكانت صحيفة "بيلد" أفادت في وقت سباق بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار، وعثر على جثة وشخص مصاب بطلقات نارية.

وأعلنت الشرطة الألمانية عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء أنه تم العثور على فخاخ قابلة للانفجار داخل منزل محترق في ميونخ، مضيفة أنه تم الاستعانة بقوات خاصة لنزع فتيل المتفجرات.

وعقب نشوب حريق في المنزل ووقوع انفجارات، أعلنت الشرطة أنها تحقق فيما إذا كانت تلك الوقائع لها علاقة بمهرجان "أكتوبرفست" في ميونيخ.

وذكرت الشرطة على منصة "إكس": "يجري التحقيق في احتمال وجود صلات بمواقع أخرى في ميونيخ، بما في ذلك تيريزينفيزه (موقع المهرجان) لهذا السبب، سيتأخر افتتاح موقع المهرجان".