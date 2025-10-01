مادورو مستعد لإعلان حال الطوارئ تحسبا لعدوان أميركي

كاركاس ـ ا.ف.ب: قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه مستعد لإعلان حال الطوارئ تحسّبًا لـ»عدوان» أميركي، بعد سلسلة ضربات أميركية على زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات من فنزويلا، وفق ما أعلنت نائبته ديلسي رودريجيز.

وقالت رودريجيز لدبلوماسيين أجانب إن مادورو وقّع مرسومًا يمنحه «صلاحيات خاصة» بصفته رئيس الدولة للتصرف في مسائل الدفاع والأمن في حال «تجرّأت الولايات المتحدة على مهاجمة وطننا».

لكن مصدرًا حكوميًّا أفاد بأن مادورو لم يوقّع المرسوم بعد.

وقال المصدر مشترطًا عدم كشف هويته «لقد عرضت نائبة الرئيس الوثيقة لإظهار أن كل شيء جاهز وأن الرئيس يمكنه إصدار المرسوم في أي وقت».

وفنزويلا في حال تأهب قصوى على خلفية انتشار عسكري أميركي قرب سواحلها.