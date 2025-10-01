وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح لتقديم المساعدات للفلسطينيين وليس للتهجير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:29 مساءً -

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، د. بدر عبد العاطي، أن رؤية مصر ترتكز على الوقف الفوري للأعمال العدائية والإبادة في غزة، مع حماية المدنيين وضمان سلامتهم، مشيرا إلى أنه يجري بحث التحرك من أجل ترتيبات انتقالية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أن إدارة غزة ستكون من مسؤولية الفلسطينيين أنفسهم، دون تدخل خارجي مباشر في الشؤون الداخلية، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية.

أما حول حماس، أكد الوزير عبد العاطي أن مصيرها يقرره الفلسطينيون أنفسهم، وأن الحديث الحالي يتركز على تشكيل لجنة انتقالية لإدارة غزة دون مشاركة الحركة، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية واستقرار المنطقة.

أشار إلى أن دور القاهرة سيكون داعماً للجنة الانتقالية ثم للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أهمية البناء على العوامل الإيجابية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل توحيد الضفة وغزة، لضمان استقرار المنطقة وتعزيز فرص السلام.

وشدد على أنه لن يحدث أي تهجير للفلسطينيين، وأن معبر رفح من الجانب المصري سيكون مفتوحاً لتقديم المساعدات الإنسانية وليس للتهجير القسري.