العالم اليوم - ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر "تهديدا لأمن أميركا"

انتم الان تتابعون خبر ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر "تهديدا لأمن أميركا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:21 مساءً - تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية لقطر بعد تعرضها لضربة إسرائيلية استهدفت قادة حماس في سبتمبر، بحسب مرسوم رئاسي نشره البيت الأبيض.

وجاء في المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب بتاريخ الاثنين أن "سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها ضد أي هجوم خارجي".

وينص الأمر التنفيذي على أن أي هجوم على قطر سيعامل على أنه "تهديد لسلامة وأمن الولايات المتحدة".

كما نص على أنه "في حال وقوع مثل هذا الهجوم، تتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير القانونية والمناسبة - بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية عند الضرورة - للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، ولاستعادة السلام والاستقرار".