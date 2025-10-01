«إسرائيل» تواصل العدوان.. الدبابات تتقدم بمدينة غزة وحصار لـ«الشفاء» وترهيب للمرضى

العديد من الدول ترحب بخطة ترامب لوقف الحرب

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصل الاحتلال «الإسرائيلي» عدوانه على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفًا أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى حيث تتقدم الدبابات في مدينة غزة مع استمرار حصار مستشفى الشفاء وتعمد ترهيب المرضى. ووسط اشتباكات مسلحة عنيفة تقدمت الدبابات في شارع الجلاء قرب عمارة الزهارنة واطلقت النار على مفرق السرايا غرب مدينة غزة. وارتقى شهداء ومصابون ومفقودون تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. كما اصيب عدد جراء قصف «إسرائيلي» استهدف شقة سكنية قرب مديرية التربية والتعليم في منطقة اليرموك بمدينة غزة. ودمرت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًّا في محيط عيادة الشاطئ غربي مدينة غزة. وأصيب خمسة في قصف من مسيرة على منزل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وارتقى ثلاثة شهداء وسقط مصابون باستهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، إصابة 5 عسكريين بجروح خطيرة، منهم ضابطان، في اشتباكات مع المقاومة شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما تتعمد قوات الاحتلال شن هجمات ليلية متكررة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مستخدمة الأحزمة النارية وتفجير العربات المفخخة، ما يزرع الموت في محيط المستشفى، ويرهب المرضى ومرافقيهم. وتتزامن تلك التفجيرات مع اقتراب الآليات العسكرية من الجهة الشمالية والشرقية للمجمع، حيث اضطر الكثيرون إلى الفرار رغم حاجتهم الماسة للعلاج.

هذه الهجمات جعلت الوصول إلى المجمع محفوفًا بالمخاطر، وأدت إلى توقف كثير من التدخلات الطبية بسبب عجز الطواقم الصحية عن الوصول وقلتهم، كذلك نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يُجرى الأطباء عمليات جراحية معقدة في ظروف صادمة تفتقر إلى التخدير الكامل.

وتعيد الأهوال التي يعيشها أهالي مدينة إلى الأذهان مشاهد تكررت خلال حصار الاحتلال المستشفيات من رفح جنوبًا إلى بيت حانون شمالاً، لتشكل فصولًا متجددة من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

من جانب آخر كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، عن أن الاحتلال «الإسرائيلي» يحاصر نحو نصف مليون فلسطيني بمدينة غزة، في مساحة لا تتجاوز ثمانية كيلومترات مربعة.

وقال عدنان أبو حسنة الناطق باسم الوكالة الأممية: «في مدينة غزة، لا يزال نحو نصف مليون فلسطيني محاصرين في مساحة لا تتجاوز 8 كيلومترات مربعة». وعن مناطق جنوب القطاع التي تنذر سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» الفلسطينيين بالنزوح إليها.

سياسيًّا رحّبت السلطة الفلسطينية بما اعتبرته «جهودًا صادقة وحثيثة» للرئيس الأميركي لوقف الحرب. وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا»، «ترحّب دولة فلسطين بجهود الرئيس دونالد ترامب الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة، وتؤكّد ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. كما تشدّد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة.

بالمقابل، اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة خطة ترامب «وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني».

كما سارعت دول عربية وإسلامية وغربية إلى الإشادة بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة التي أعلن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو دعمه لها حيث رحّب وزراء خارجية كلّ من قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر «بالدور القيادي للرئيس الأميركي وجهوده الصادقة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة، وتكثيف المساعي لإيجاد طريق للسلام».

وأكد الوزراء «استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإنجاح الاتفاق وضمان تنفيذه».

كما رحّب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالخطة وحضّ كلّ الأطراف على «اغتنام هذه الفرصة لإعطاء السلام فرصة حقيقية»، معتبرًا الردّ «الإيجابي» لرئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو عليها «مشجّعًا».

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنّ المملكة المتّحدة «تدعم بقوة» خطة ترامب. وقال في بيان «ندعم بقوة جهوده لإنهاء القتال، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان غزة. هذه هي أولويتنا المطلقة، وهو ما ينبغي أن يحصل في الحال».