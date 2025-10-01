برشلونة ـ أ.ف.ب: اتُهم الرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو، بإساءة استخدام المنصب والإدارة غير النزيهة خلال ست سنوات ترأس فيها النادي الكاتالوني، وفق ما علمته وكالة فرانس برس، مؤكّدة ما يتم تداوله من معلومات صحافية. وسيُستدعى بارتوميو، رئيس برشلونة بين عامي 2014 و2020، للمثول أمام قاض بسبب عمولات سرّية منحها من دون استشارة مجلس إدارته، ولا سيما في صفقة انتقال الجناح البرازيلي مالكوم من بوردو الفرنسي إلى النادي عام 2018 مقابل أكثر من 40 مليون يورو.

