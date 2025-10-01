نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية توقف الكوكي لمبارة واحدة بسبب مباراة بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن إيقاف التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي مباراة واحدة وذلك عقب حصوله على الإنذار الثالث خلال المواجهة الأخيرة للفريق أمام بتروجيت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي قرار الإيقاف وفقا للوائح المسابقات التي تنص على إيقاف أي مدرب أو إداري ينال ثلاث بطاقات إنذار خلال مشوار البطولة.

وبذلك سيغيب الكوكي عن قيادة فريقه من المنطقة الفنية في المباراة المقبلة على أن يتولى جهازه المعاون إدارة اللقاء من خارج الخطوط بينما يواصل المدير الفني متابعة فريقه من المدرجات.

الجدير بالذكر أن المصري كان قد خاض مواجهة قوية أمام بتروجيت انتهت بفوز الفريق البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.