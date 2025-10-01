نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو قير يواجه مسار والسكة الحديد يصطدم بالانتاج في جولة مثيرة بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبو قير يواجه مسار والسكة الحديد يصطدم بالانتاج في جولة مثيرة بدوري المحترفين

تنطلق الخميس منافسات الجولة السابعة من مسابقة دورى القسم الثانى (أ)، المعروف بدورى المحترفين كالتالي ..

مباريات تقام في الثالثة والنصف عصرا

1- مالية كفر الزيات × المنصورة

يستضيف ملعب مالية كفر الزيات لقاء بين فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ايمن المزين برصيد 6 نقاط مع فريق المنصورة صاحب المركز التاسع بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 8 نقاط.

2- ديروط × لافيينا

على ملعب بنى سويف يلتقي فريق ديروط صاحب المركز الخامس عشر بقيادة احمد كشري برصيد5 نقاط مع فريق لافنينا صاحب المركز الرابع بقيادة حسن موسى برصيد 10 نقاط.

3- بروكسى × الترسانة

على ملعب بروكسي يلعب فريق بروكسي الثالث بقيادة محمد حامد برصيد 12 نقطة مع فريق الترسانة صاحب المركز العاشر بقيادة مؤمن عبد الغفار برصيد 8 نقاط.

4- أسوان × راية

على ملعب أسوان يخوض فريق اسوان صاحب المركز الثالث عشر بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 6 نقاط لقاء صعب مع فريق راية الذي يأتي في الترتيب السادس عشر بقيادة اشرف توفيق برصيد5 نقاط.

5- القناة × طنطا

على ملعب القناة القديم يستقبل فريق القناة وصيف المجموعة بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 12 نقطة فريق طنطا الذي يتواجد في المركز الرابع عشر بقيادة منير عقيله برصيد 5 نقاط.

6- الداخلية × بترول أسيوط

على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية يحل فريق بترول أسيوط صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد 9 نقاط ضيفأ ثقيلًا على فريق الداخلية صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد عيد عبدالملك برصيد 10 نقاط.

7- المصرية للاتصالات × بلدية المحلة

على ملعب الاتصالات بالمعادي يواجه فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز السابع بقيادة أحمد نبيل مانجا برصيد 7 نقاط فريق بلدية المحلة متذيل المجموعة بقيادة أحمد عبد الرؤوف برصيد 3 نقاط

8- إف سي مسار × أبو قير للأسمدة

يشهد ملعب رايت تو دريم لقاء من العيار الثقيل بين فريق مسار الثامن بقيادة محمد بركات برصيد 8 نقاط مع فريق ابو قير للاسمدة متصدر المجموعة بقيادة ياسر الكناني برصيد 14نقطة.

مباراة تقام في السادسة والنصف مساءا

8- السكة الحديد × الإنتاج الحربى

على ملعب بتروسبورت يصطدم فريق السكة الحديد الذي يتواجد في المركز السابع عشر بقيادة حسام عبد العال برصيد 3 نقاط مع فريق الإنتاج الحربي السادس بقيادة محمد عطية برصيد 10 نقاط.