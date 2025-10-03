نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التلغراف": إغلاق الحكومة الأمريكية يهدد بتأخير تسليم الأسلحة إلى كييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة التلغراف البريطانية بتجميد المناقشات بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا في واشنطن بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.

"التلغراف": إغلاق الحكومة الأمريكية يهدد بتأخير تسليم الأسلحة إلى كييف

وقالت الصحيفة: "حذرت أوكرانيا من احتمال تأخير تسليم الأسلحة الأمريكية بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، وتم تجميد مناقشات الدعم العسكري الأمريكي لكييف".

ووفقا للصحيفة، فقد وصل وفد أوكراني إلى واشنطن لإجراء محادثات مع ممثلي البيت الأبيض بشأن مشاريع مشتركة في قطاع الطائرات المسيرة، لكنه بسبب الإغلاق أُلغيت الاجتماعات وأُعيد بعض الموظفين الفيدراليين إلى منازلهم.

ونقلت "التلغراف" عن مصدر في الحكومة الأوكرانية قوله: "ستتأثر جميع المشاريع المستقبلية بعض الشيء لأن ممثلي البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض لا يجتمعون، ونحن نخسر وقتا بسبب هذا الانقطاع". وأضاف المصدر أن زيارات وفود أوكرانية أخرى كان من المقرر أن تتم خلال الأسابيع المقبلة باتت قيد المراجعة أيضا.

في 1 أكتوبر دخلت الولايات المتحدة في إغلاق حكومي لأول مرة منذ عام 2019، حيث أوقفت الحكومة الفيدرالية عملياتها بعد أن فشل الكونغرس في الموافقة على الميزانية السنوية أو التمويل المؤقت.

تجدر الإشارة إلى أنه تزامنا مع بدء الإغلاق الحكومي، أكد مصدر في البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ستواصل بيع الأسلحة لدول الناتو لتقوم الأخيرة بتسليمها للجانب الأوكراني لاحقا