محمد زيدان يتعرض لوعكة صحية ونقله لأحد المستشفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 12:20 مساءً - تعرض محمد زيدان ، لاعب منتخب مصر وبروسيا دورتموند الألماني السابق، لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات القريبة من مقر إقامته.

ونشر محمد زيدان صورة فى أحد المستشفيات وعلى وجهه قناع التنفس، ما يؤكد تعرضه لوعكة صحية اضطرته لدخول المستشفى لتلقي العلاج اللازم.