محمد زيدان يتعرض لوعكة صحية ونقله لأحد المستشفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 12:20 مساءً - تعرض محمد زيدان ، لاعب منتخب مصر وبروسيا دورتموند الألماني السابق، لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات القريبة من مقر إقامته.
ونشر محمد زيدان صورة فى أحد المستشفيات وعلى وجهه قناع التنفس، ما يؤكد تعرضه لوعكة صحية اضطرته لدخول المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكان محمد زيدان، لاعب المنتخب الوطنى وبوروسيا دورتموند الألماني السابق، قد شارك في مباراة جمعت بين أساطير ريال مدريد ودورتموند في مواجهة تاريخية يونيو الماضي تذهب أرباحها لمؤسسة ريال مدريد الخيرية.
وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل 3 - 3 مشاركة نجوم الريال السابقين مثل توني كروس وبيبي ورافاييل فاران ومارسيلو وراؤول جونزاليس وروبيرتو كارلوس.
تقدم ريال مدريد بعد 4 دقائق عن طريق جوليو باتيستا بعد عرضية رائعة من مارسيلو، وتعادل لارس بيندر لدورتموند في الدقيقة 16 قبل أن يضيف لوكاس باريوس الهدف الثاني في الدقيقة 22 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل ريال مدريد عن طريق توني كروس من ركلة جزاء حصل عليها مارسيلو، وتقدم الملكي من جديد في الشوط الثاني برأسية من راؤول، وأحرز أموروسو هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 86 بعد خطأ دفاعي.