وزير الخارجية يلتقي مندوبة الجابون الدائمة لدى اليونسكو

أحمد جودة - القاهرة - التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية مندوبة الجابون الدائمة لدى اليونسكو في باريس يوم الجمعة 3 أكتوبر، خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو في الانتخابات المقررة يوم 6 أكتوبر 2025.

وأشاد بدعم الجابون للمرشح العربي والأفريقي د. خالد العناني، مثمنًا الالتزام بدعم المرشح الأفريقي المعتمد من الاتحاد الأفريقي، بما يعكس روح التعاون والاخاء ويساهم في تحقيق المصالح المشتركة والدفع بالأولويات الأفريقية في المنظمات الاقليمية والدولية.