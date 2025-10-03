نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يمنح «فرصة أخيرة» لحماس حتى الأحد 6 مساءً بتوقيت واشنطن: تحذير بفتح «جحيم» إذا لم تُوافِق.. ودعوة للمدنيين بالمغادرة فورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترامب يمنح «فرصة أخيرة» لحماس حتى الأحد 6 مساءً بتوقيت واشنطن: تحذير بفتح «جحيم» إذا لم تُوافِق.. ودعوة للمدنيين بالمغادرة فورًا

إعلان إنذار نهائي وموعد زمني صارم

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارًا نهائيًا إلى حركة حماس، مطالبًا إياها بالموافقة على «اتفاق الفرصة الأخيرة» بخصوص مستقبل غزة بحلول الساعة السادسة مساءً يوم الأحد بتوقيت واشنطن، محذّرًا أنه إذا لم يُتحقق هذا الاتفاق فإن «جحيمًا غير مسبوق» سيفتح على حماس.

دعوة للمدنيين بالمغادرة من «مناطق قد تصبح أماكن موت»

في منشور علني أعادته وسائل الإعلام، دعا ترامب «جميع المدنيين الأبرياء» إلى مغادرة المناطق التي وصفها بأنها «قد تكون مكانًا للموت مستقبلًا» والتوجه إلى «مناطق أكثر أمانًا» داخل غزة فورًا، قائلًا إن من سيغادرون «سيُعتنى بهم» من قبل من وصفهم بأنهم مستعدون للمساعدة.

تهديدات عسكرية مباشرة ونبرة تصعيدية

أعاد ترامب التأكيد أن الإخفاق في التوصل لاتفاق سيؤدي إلى «عواقب عسكرية شديدة» على حماس، وأنه في حال الرفض «سيُفتح باب جحيم لا مثيل له» ضد الحركة، مشيرًا ضمنيًا إلى أن القوات المحاصِرة أو المتاحة «تنتظر فقط كلمة الانطلاق».

مضمون «الاتفاق» والشرط السياسي (ملخص ما أعلنه البيت الأبيض/الجهات المروجة)

حسب تصريحات وإعلانات مرتبطة بالمبادرة، يتضمن المقترح خطوات مثل وقفٍ مؤقت لإطلاق النار، تبادلًا شاملًا للأسرى، آليات لإخراج السلاح من أيدي الميليشيات، وتدابير انتقالية لحكم غزة تحت إشراف دولي وهي نقاط تشترطها واشنطن وفي بعض الصيغ قبولًا صريحًا من حماس كشرط لإنهاء العمليات. (تفاصيل البنود الرسمية وردت في بيانات وتحليلات صحفية).

سياق التصريحات والتوقيت السياسي

صدرت تصريحات ترامب في وقت شهد محاولات دبلوماسية مكثفة لإقناع حماس والوسطاء الإقليميين بقبول صيغة لحل مؤقت للأزمة، بينما نقلت تقارير أن بعض العواصم والوسطاء يعملون على آليات ضغط وتفاوض لحث الحركة على الاستجابة قبل الموعد النهائي.

مقتطفات ترامب وتهدياتة

«أطلب من الفلسطينيين مغادرة المنطقة المحتمل أن تكون مكانًا للموت مستقبلًا إلى مناطق أكثر أمانًا بغزة فورًا».

«إذا لم يتم التوصل لاتفاق (الفرصة الأخيرة) بشأن غزة ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حماس».

«يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة».

ما يمكن أن يعنيه الموقف عمليًا

خطر إنساني فوري: دعوة المدنيين إلى «المغادرة فورًا» تضع عبئًا جديدًا على سكان محاصرين بالفعل، وقد تثير موجة نزوح داخل مساحة جغرافية محدودة وصعوبات لوجستية للحماية والإيواء.

دعوة المدنيين إلى «المغادرة فورًا» تضع عبئًا جديدًا على سكان محاصرين بالفعل، وقد تثير موجة نزوح داخل مساحة جغرافية محدودة وصعوبات لوجستية للحماية والإيواء. خيار عسكري متصاعد: التلويح بعقاب «غير مسبوق» يشير إلى استعداد لخيارات عسكرية قد ترتقي إلى عمليات واسعة النطاق إذا رفضت الحركة شروط الاتفاق.

التلويح بعقاب «غير مسبوق» يشير إلى استعداد لخيارات عسكرية قد ترتقي إلى عمليات واسعة النطاق إذا رفضت الحركة شروط الاتفاق. ضغط دبلوماسي مكثف: الموعد النهائي يعطي الوسطاء فترة زمنية محدودة لمفاوضات مضغوطة مع حماس، وإلا فستتجه الساحة إلى تصعيد سريع.

الجدير بالذكر أن العد التنازلي حتى مهلة الأحد (6:00 م بتوقيت واشنطن) بدأ، والردّ الرسمي لحماس سيحدد مسار الساعات المقبلة: قبول يؤدي إلى مفاوضات تفصيلية لتنفيذ بنود الاتفاق، أو رفض قد يفتح بابًا لتصعيد عسكري خطير. سننشر تحديثات حال ورود ردود رسمية من حماس أو وسطاء إقليميين أو بيانات إضافية من الإدارة الأمريكية.