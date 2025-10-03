العالم اليوم - فيديو.. ضربة أميركية لقارب تهريب مخدرات قرب فنزويلا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. ضربة أميركية لقارب تهريب مخدرات قرب فنزويلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، أن القوات الأميركية نفذت ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه في تهريبه المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس" إن "أربعة مهربي مخدرات إرهابيين قتلوا على متن القارب في الضربة التي نفذت في المياه الدولية قرب فنزويلا، بينما كان المركب ينقل كميات كبيرة من المخدرات باتجاه أميركا لتسميم شعبنا".

وأضاف أن "الاستخبارات أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن السفينة كانت تهرب المخدرات، وأن من كانوا على متنها إرهابيون يعملون في شبكات التهريب عبر طرق معروفة".

وتأتي هذه الضربة بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أفراد عصابات المخدرات يصنفون "مقاتلين خارجين على القانون"، مؤكداً دخول الولايات المتحدة في "صراع مسلح" معهم، وذلك في مذكرة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

ولم يكشف هيغسيث عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية القتلى أو الانتماء التنظيمي لهم.