بث مباشر.. بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان الجدول الزمنى للانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - بدأ منذ قليل، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، المنعقد الآن بمسرح التليفزيون المصري بمبني ماسبيرو لإعلان الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي اجتماعا هاما صباح اليوم السبت، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.