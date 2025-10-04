نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مصدر رفيع يؤكد إمكانية استعادة المحتجزين في غزة خلال أيام قليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مصدرًا سياسيًا رفيعًا في تل أبيب صرّح بإمكانية استعادة المحتجزين في غزة خلال بضعة أيام، في إشارة إلى تقدم في مسار المفاوضات غير المباشرة بشأن تبادل الأسرى.

وأوضح المصدر أن الوزير رون ديرمر سيترأس الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات غزة المقررة غدًا، دون الكشف مزيد من التفاصيل حول مكان أو طبيعة هذه المفاوضات.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، ودفع مسار تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.