هام وعاجل – رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني عبر بنكك للمقيمين والمغتربين

أحمد جودة - القاهرة - أطلق البنك المركزي رابط استمارة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني تسهيلًا على العملاء، ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من قِبل الجهات المختصة بتطوير الخدمات المصرفية وجعلها تتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وتعد هذه الخدمة واحدة من أفضل الخدمات المصرفية التي تم طرحها مؤخرًا حيث تتيح للمغتربين التواصل مع ذويهم بشكل آمن وسريع، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على كشف الحساب عبر الهاتف.

فتح حساب بنك الخرطوم

استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي وتماشيًا مع منظومة التحول الرقمي تم إطلاق رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين للتسهيل على العملاء، فبفضل التقنيات الحديثة التي يستخدمها بنك الخرطوم والتي تحمي بيانات حسابات المستخدمين زاد عدد العملاء للضعف، وتتمثل خطوات القيام بهذا في العناصر التالية:

الولوج إلى موقع بنك الخرطوم الوطني الإلكتروني.

اختيار نوع الحساب "توفير".

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

تحميل المستندات والملفات على الموقع كاملة.

مراجعة المعلومات المدخلة والموافقة على شروط وأحكام الخدمة ثم النقر على ارسال.

بعد فحص الطلب سيتم ارسال رقم الحساب الجديد.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين دون زيارة الفرع

خصصت الجهات المعنية تطبيق إلكتروني يتم عن طريقه إنشاء حساب بنكي جديد أونلاين عبر الهاتف، حيث يوفر تطبيق بنكك الاستفادة من خدمات بنك الخرطوم دون زيارة الفرع، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك:

فتح متجر التطبيقات وتحميل تطبيق بنكك.

تسجيل الدخول على التطبيق.

ادخال البيانات المطلوبة المتمثلة في (رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، الرقم الوطني، الجنسية).

رفع المستندات والملفات المطلوبة.

اتباع التعليمات لاستكمال الخدمة.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

جاءت شروط إنشاء حساب في بنك الخرطوم على النحو التالي: