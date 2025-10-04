نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفصائل الفلسطينية ترحب بالوساطة المصرية-القطرية وتثمن رد حماس على خطة ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بالجهود المصرية-القطرية والمواقف العربية والإسلامية والتركية الداعمة للحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الوساطة تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الموقف العربي والإسلامي وتسريع جهود وقف العدوان على قطاع غزة.

وأوضحت الفصائل، في بيان صادر اليوم السبت، أن الرد الذي قدمته حركة حماس على المقترح الأمريكي المعروف بـ "خطة ترامب"، جاء نتيجة مشاورات معمقة ومسؤولة مع مختلف القوى الفلسطينية، بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

كما دعت الفصائل إلى عقد لقاء وطني عاجل لبحث آليات تسلم هيئة فلسطينية مستقلة إدارة قطاع غزة، إلى جانب مناقشة القضايا الوطنية الكبرى، في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الشعب الفلسطيني.

واختتم البيان بالتأكيد على أن صمود الشعب الفلسطيني يجب أن يُتوّج بـنتائج تلبي تطلعاته نحو الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، مشددًا على أن موقف حماس البنّاء يمثل "صرخة في وجه العالم" بضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش الكريم دون قتل أو دمار أو تهجير.