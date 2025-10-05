نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 6 شهداء في غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بسقوط 6 شهداء في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، بينهم 4 من منتظري المساعدات الإنسانية، وذلك في استمرارٍ للتصعيد العسكري على القطاع المحاصر.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم قصفًا عنيفًا استهدف مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة، من بينها تدمير كامل لمباني جامعة الأزهر في مدينة غزة.

كما أوضح مراسل القناة أن الاحتلال استهدف مباني سكنية بشارع الثلاثيني وسط مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، بينما أسفر قصف آخر استهدف مخيمات وسط القطاع عن استشهاد اثنين وإصابة سبعة آخرين.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف البنية التحتية والأحياء المدنية في غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع استمرار منع دخول المساعدات بشكل كافٍ للمدنيين.