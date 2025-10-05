نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" الـ45 من مصر إلى قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت مصر القافلة الخامسة والأربعين من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، في إطار الدعم المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.

وانطلقت القافلة صباح اليوم الأحد من البوابة الفرعية لميناء رفح البري متجهة إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، محمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من موقع الحدث، زياد قاسم، أن القافلة تضم سلالًا غذائية ودقيقًا وبقوليات ووجبات معلبة، بالإضافة إلى مستلزمات طبية وعناية شخصية وألبان أطفال وبطاطين ومياه شرب، وذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل القطاع.

وأشار المراسل إلى أن إدخال المساعدات يواجه عراقيل إسرائيلية متكررة، إذ تخضع عشرات الشاحنات للتفتيش الدقيق من قوات الاحتلال قبل السماح بمرورها، بينما تُعاد أخرى إلى منفذ رفح دون توضيح الأسباب.

ويواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية منذ بدء الأزمة، حيث يعمل أكثر من 35 ألف متطوع على مدار الساعة لتأمين وصول المساعدات إلى أهالي غزة، تأكيدًا على دور مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.