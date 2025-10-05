نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- فتح ترحب برد حماس على خطة ترامب وتدعو للوحدة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمّنت حركة فتح الموقف الذي أعلنته حركة حماس بشأن خطة السلام الأمريكية المقترحة من الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن هذا الرد يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي.

وقال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، في تصريح لقناة روسيا اليوم، إن "رد حماس يؤكد ضرورة أن يكون العمل الفلسطيني في إطار الشرعية الفلسطينية، وضمن المؤسسات الوطنية الجامعة التي توحد القرار الفلسطيني المشترك".

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات عملية لإنهاء الانقسام، وتعزيز التمثيل الشرعي الموحد للشعب الفلسطيني، ممثلًا في منظمة التحرير الفلسطينية، على قاعدة مؤسسات الدولة الواحدة.

من جانبها، أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالجهود المصرية والقطرية والعربية والإسلامية التي ساهمت في بلورة موقف موحد يدعم حقوق الشعب الفلسطيني ويسعى إلى وقف العدوان على قطاع غزة.

وأكدت الفصائل في بيانها أن رد حماس على المقترح الأمريكي جاء بعد مشاورات وطنية موسعة مع مختلف الفصائل، بما يضمن مصلحة الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى إنهاء معاناته ووقف الحرب المستمرة ضده.