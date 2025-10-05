نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية ليلًا مع استعدادات المحافظة لموسم الشتاء 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة الإسكندرية أمطارًا غزيرة مفاجئة بعد منتصف ليلة الأحد، في أولى نوات الشتاء لهذا الموسم، بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بهطول أمطار على محافظات الوجه البحري. وتأتي هذه الأمطار في إطار الاستعدادات المكثفة التي اتخذتها المحافظة لموسم شتاء 2025/2026، حيث شدد المحافظ على رفع حالة الاستعداد القصوى والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

الاستعدادات المكثفة لمواجهة النوات



وجّه المحافظ الجهات المعنية بمراجعة الشنايش والمجاري والتأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، إلى جانب إجراء الصيانة الدورية لجميع المعدات والمركبات. كما قررت المحافظة تنفيذ تدريبات عملية منتصف أكتوبر لمحاكاة سيناريوهات الطقس المختلفة، لضمان جاهزية فرق الطوارئ للتدخل الفوري عند الحاجة.

خدمات المواطنين والصحة العامة



كما شدد المحافظ على مراجعة جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى فحص الطرق المؤدية للمدارس لضمان سلامة الطلاب خلال فصل الشتاء. واستعرض رئيس شركة الصرف الصحي خطة رفع كفاءة الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، مع تطهير المصبات البحرية والمناطق المنخفضة، لضمان تصريف مياه الأمطار بكفاءة.

تنسيق النقل والطاقة



وفيما يخص قطاع النقل، أكد رئيس الهيئة العامة للنقل العام على تعزيز الخطوط الرئيسية وزيادة أعداد الأتوبيسات لخدمة المواطنين، خاصة الطلاب، مع توفير بدائل أثناء ساعات الذروة أو سوء الأحوال الجوية. كما استعرضت شركة الكهرباء خطط رفع كفاءة الشبكات والتحضير الكامل لمواجهة أي طارئ.

وختم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعمل على توفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع سكان وزائري الإسكندرية خلال موسم الشتاء المقبل.



التدخل السريع وإدارة الأزمات



كما أكد محافظ الإسكندرية على أهمية وجود خطط طوارئ جاهزة لكل الأحياء، مع تحديد فرق ميدانية للتدخل السريع عند حدوث أي فيضانات أو تجمعات مياه. وتشمل الخطة أيضًا تجهيز مراكز إيواء مؤقتة للمواطنين في المناطق المنخفضة، وتوفير سيارات إسعاف وفرق إسعاف أولي مجهزة، لضمان الاستجابة الفورية لأي حالة طارئة. كما أوصى بتكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأساليب السلامة أثناء النوات وكيفية التصرف عند هطول الأمطار الغزيرة، لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

