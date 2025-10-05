عاجل- السيسى يشيد بجهود القوات المسلحة فى دعم الأمن والاستقرار بجميع الاتجاهات الإستراتيجية

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمقر الكيان العسكري، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وخلال الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي التهنئة إلى الشعب المصري العظيم وإلى رجال القوات المسلحة البواسل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تمثل رمزًا للفخر والعزة والكرامة.

إشادة بجهود القوات المسلحة

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد خلال الاجتماع بما تبذله القوات المسلحة المصرية من جهود حثيثة ومتواصلة لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، مشددًا على دورها الوطني في صون مقدرات الوطن وحماية حدوده وتأمين مسيرته التنموية.

مناقشة التحديات الإقليمية والدولية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات والموضوعات المهمة في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة، وارتباطها الوثيق بالأمن القومي المصري.

كما تم بحث سبل تعزيز الجاهزية القتالية ورفع كفاءة القوات المسلحة بما يتناسب مع حجم التحديات الراهنة.